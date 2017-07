IS eist mislukte aanslagen Brussel en Parijs op

Een dag later werd een 36-jarige man in het station Brussel-Centraal door een militair neergeschoten. Hij droeg een koffer bij zich met een spijkerbom, vergelijkbaar met die van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. De eigenlijke bom in de koffer ging niet af, alleen het ontstekingsmechanisme ontplofte. Ook zonder slachtoffers te maken.



De dader van de mislukte aanslag was bekend bij de politie wegens een drugsdelict uit 2016. Hij werd nog niet eerder in verband gebracht met terreur. Uit een huiszoeking blijkt onder meer dat hij sympathieën had voor IS. Dat zou blijken uit diverse documenten in zijn woning.