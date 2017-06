IS blaast moskee op waar het kalifaat werd uitgeroepen

De explosie vindt plaats op het moment dat het Iraakse leger de oude stad van Mosul en daarmee de moskee op enkele honderden meters is genaderd. De moskee en de oude stad gelden als symbolische scheidslijn tussen het gebied waar IS heerst en de rest van de stad.



Het Iraakse leger krijgt bij zijn bestorming onder meer luchtsteun van de door de Amerikanen geleide coalitie. In de oude stad bevinden zich naar schatting nog 100.000 burgers, onder wie veel kinderen. Veel anderen zijn Mosul ontvlucht bij het naderen van het Iraakse leger.



Waarom IS besloot een moskee op te blazen die van grote symbolische waarde is voor de terreurgroep zelf is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het gedaan om de situatie voor het Iraakse leger te bemoeilijken tijdens hun opmars in de stad.