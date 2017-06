Iraaks leger bestormt laatste ‘IS-wijk’ in Mosul

De bevrijding van de Oude Stad van Mosul zal een enorme slag zijn de terreurgroep. In deze wijk staat de al-Nuri-moskee waarin IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 het kalifaat in Irak en Syrië uitriep. Abu Bakr al-Baghdadi kwam volgens het Russische ministerie van Defensie mogelijk eind vorige maand om bij een bombardement op de Syrische stad Raqqa.



In de Oude Stad van Mosul wonen zo'n 100.000 mensen onder vaak erbarmelijke omstandigheden. De wijk is een wirwar van kronkelige straatjes waar de huizen vaak een voor een veroverd moeten worden.



Scherpschutters van IS hebben het gemunt op burgers die per boot de stad proberen te ontvluchten. Volgens de VN gebruikt IS burgers als menselijk schild.