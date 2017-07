Inwoners Mosul vechten nu om weer op te krabbelen

Een oude man trekt aan haar mouw. Hij laat Tineke Ceelen in het kamp bij Hamam al-Alil, nabij Mosul, een ziek kind zien dat in zijn armen ligt. ,,Hij gaat dood’’, zegt de man, met de wanhoop in zijn ogen. Het is een van de vele ontmoetingen die de directeur van Stichting Vluchteling de energie geeft om te doen wat haar taak is: hulp bieden aan mensen in nood. In dit geval slachtoffers van het oorlogsgeweld in Mosul, de Iraakse stad die is heroverd op Islamitische Staat.