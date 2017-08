Huis bejaarde Amerikaanse broers ligt propvol kinderporno en speelgoed

De 82-jarige Charles, de 80-jarige Thomas en de 78-jarige Edwin Emery delen al 55 jaar een huis. Ze hebben zelf geen kinderen. Na de melding van de nicht doorzochten politieagenten de woning. Die bleek volgepropt met pornografische foto's en video's van jonge meisjes, en speeltjes en kleding voor kinderen. Er zouden ook teksten zijn gevonden over het verkrachten en vermoorden van kinderen, zo melden Amerikaanse media.



Volgens de openbaar aanklager hebben de drie bejaarden het grootste deel van hun leven seksueel misbruik gepleegd met kinderen 'tot wie ze toegang hadden'. Ze werden in augustus gearresteerd. Sindsdien heeft de politie niet alleen het huis maar ook de enorme lap grond eromheen doorzocht met speurhonden.



Twee van de drie werden donderdag voorgeleid in de rechtbank van Seattle waar ze aangeklaagd kunnen worden voor het bezit van kinderporno. Een advocaat voor de oudste verdachte wil dat onderzocht wordt of de man niet te dement is om terecht te staan. De middelste broer heeft verklaard niet schuldig te zijn. De jongste broer verscheen niet voor de rechter omdat hij in het ziekenhuis ligt.