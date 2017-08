Honderden foto's en filmpjes tonen ongemakken Franse politie

Op het kantoor zaten hij en zijn collega's met open mond te kijken naar de beelden die binnenstroomden. ,,Er is een politiebureau waar je alleen nog met laarzen het toilet in kan. Bij anderen werd een dode muis in de magnetron gevonden. Een raam dat stuk was, werd ergens met een koevoet op z'n plaats gehouden. In één politiebureau was zo veel ongedierte dat de agenten buiten moesten slapen.''



Het autopark kan ook wel wat onderhoud gebruiken. ,,Er was een politiebureau met zeven dienstauto's waarvan er vijf stuk waren. Er zijn politiewagens met 500.000 kilometer op de teller! Auto's met gaten in de carrosserie. Kun je je die voorstellen tijdens een achtervolging, als je stoepen op- en afrijdt? Wij rijden vaak in een bejaarde Renault Scénic met 200 kilo aan materieel en daarmee moeten we dan criminelen achtervolgen die in een gloednieuwe Audi A8 rijden! Tegen de tijd dat wij ons gaspedaal hebben ingedrukt, is die Audi al verdwenen.''



De foto's zijn allemaal echt, ze zijn allemaal recent genomen en ze zijn representatief voor de situatie in Frankrijk, benadrukt de UPNI. ,,De foto's komen uit het hele land. Dit soort werkplekken zien we overal en in alle lagen van de Franse politie.''