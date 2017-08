Honderden betogers bijeen tegen seksuele intimidatie Marokko

In de video is te zien hoe een groepje shirtloze tieners een huilende vrouw op klaarlichte dag hardhandig heen en weer duwt in een bus. Luid lachend raken de zes jongens haar intieme delen aan, zonder dat iemand lijkt in te grijpen. Het filmpje zou al drie maanden geleden zijn gemaakt, zo meldt het directoraat-generaal voor de Nationale Veiligheid (DGSN). Pas afgelopen weekend is de video gelekt. Organisator Chaima Lahsini vreesde dat veel mensen niet zouden opdagen voor het protest, uit angst voor gewelddadig optreden van de politie. Die gebruikte bij een eerder protest traangas tegen de betogers. ]

Op social media is te zien dat toch honderden protestanten het aangedurfd hebben. Aanvankelijk was de protestactie gericht op Casablanca, maar inmiddels hebben meerdere Marokkanse steden het initiatief overgenomen. Zo zijn er protesten in Rabat, Agadir, Fez en Tanger. Op onderstaande video roepen de protestanten: ,,We vechten in een broek, we vechten in een rok, we vechten in een hoofddoek, we vechten in een t-shirt."