'Hondenvlees-saté verkocht aan toeristen op Bali'

Het eten van hondenvlees is in Indonesië niet verboden. Het met bruut geweld doden en vergiftigen van de dieren is dat wel, meldt AA-directeur Lyn White. ,,Hondenvlees komt zo langzaam de toeristische voedselketen binnen. Deze hondenvleeshandel is strijdig met afspraken over dierenwelzijn en voedselveiligheid.’’