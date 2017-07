Grote overstromingen houden China in zijn greep

Vrouw rijdt met hoge snelheid zwembad in

9:36 In de Amerikaanse staat Colorado is een bejaarde vrouw een zwembad in gereden. Ze verwisselde het gaspedaal met de rem en reed met hoge snelheid in het zwembad in Colorado Springs. De 72-jarige bestuurder heeft geen ernstige verwondingen opgelopen. Ze werd door omstanders uit het water gehaald en ligt voor observatie in het ziekenhuis.