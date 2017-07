Grootmachten zoeken geschikte reactie op Koreaanse raketlancering

Aanleiding voor deze maatregelen is de rakettest die het regime in Pyongyang recentelijk uitvoerde. Vandaag zeiden de Japanse premier Shinzo Abe, Europese Commissievoorzitter Jean Claude Juncker en EU-president Donald Tusk in Brussel dat Noord-Korea de wereld voor 'een nieuw niveau van dreiging' stelt.

Militaire actie

In een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad gaf de ambassadeur van de Verenigde Staten al aan dat ook militaire actie niet wordt geschuwd. Vandaag benadrukte de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn persconferentie in Warschau nog eens dat hij 'enkele heftige dingen' in petto heeft, als reactie op de raketlancering.



Tegelijkertijd stelt hij dat het niet zeker is of hij de stappen daadwerkelijk zal uitvoeren en wil hij de details ervan niet prijs geven. Vorige week werd bekend dat ook het Pentagon diverse plannen, waaronder militaire actie, heeft voorbereid. Deze krijgt Trump te zien zodra duidelijk is dat Noord-Korea een vergevorderd stadium heeft bereikt in de ontwikkeling van een wapen dat de Verenigde Staten kan aanvallen.



Volgens Washington komt dit moment steeds dichterbij met de test van een intercontinentale raket van afgelopen week, wat wordt gezien als een belangrijke technologische prestatie van Noord-Korea.