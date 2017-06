Gevangene (61) na 41 jaar vrij om dubieus bewijs

Watkins werd op 15 april 1976 schuldig bevonden aan de moord op een vrouw uit Detroit. Een aantal rechtenstudenten van de Western Michigan University-Cooley Law School plaatste een paar jaar geleden vraagtekens bij het onderzoek naar het incident en besloot dat over te doen. De studenten kwamen tot de conclusie dat de op de plaats delict gevonden haar, die destijds als doorslaggevende bewijs gold dat Watkins de dader was, hoogstwaarschijnlijk niet van Watkins is.



Deze ene haar was het enige bewijsstuk dat de politie destijds presenteerde in de moordzaak. Een woordvoerder van de school laat weten: ,,Het vergelijken van haren is niet op wetenschap gebaseerd. Het is slechts de subjectieve mening van een analist in het lab en hoort niet thuis in ons rechtssysteem. Daarom is een staatsbrede herziening van zaken waarbij haren zijn vergeleken essentieel."