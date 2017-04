George sr. verguld met bezoek van zoon in ziekenhuis

De oud-president ligt op dit moment in het Houston Methodist Hospital. Het is al de tweede keer dit jaar dat de hoogbejaarde Amerikaan is opgenomen met een longontsteking.



Op Twitter is Bush ondanks zijn medische toestand nog steeds actief. ,,Een grote oppepper van een hoge delegatie'', schreef hij op zijn social media-account. ,,Geen vader is gezegender of trotser'', aldus Bush senior.



Zijn zoon is actiever op Instagram en schreef bij eenzelfde foto: ,,Blij om te vermelden dat 41 nog steeds vrolijk en sterk is en dat hij klaar is om binnenkort naar huis te gaan.'' Met 41 verwijst Bush junior naar het rugnummer van zijn vader: die was de 41ste president van de Verenigde Staten.