Gastvrouw Merkel moet op G20 masseren en gladstrijken

De in Hamburg geboren Merkel vindt dat de G20-partners best oog mogen hebben voor de nadelen van de globalisering, het in elkaar grijpen van economieën, culturen en politiek. Maar het fenomeen valt niet terug te draaien, stelt ze. ,,Uitdagingen worden niet opgelost als landen een eigen koers varen.''



De G20 is goed voor 80 procent van de wereldhandel en vertegenwoordigt bijna twee derde van de wereldbevolking. Nederland zit niet in de G20, maar is voor een keer uitgenodigd. Premier Rutte, minister van Financiën Dijsselbloem en minister van Buitenlandse Zaken Koenders zijn in Hamburg. Net als de bazen van enkele grote internationale organisaties. De top geldt als een veredelde praatgroep. Als er al afspraken worden gemaakt over terrorisme, klimaat, migratie en de economie, zijn de landen niet verplicht zich eraan te houden.