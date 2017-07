G20-demonstranten verzamelen zich voor nieuwe protestmars Hamburg

Alleen Nederland stemt tegen 'historisch' an­ti-kern­wa­pen­ver­drag

20:23 In totaal 122 VN-lidstaten hebben vandaag ingestemd met een anti-kernwapenverdrag. De vergadering van de Verenigde Naties werd geboycot door alle landen die zelf kernwapens hebben en door de meeste van hun bondgenoten. Nederland was als enige NAVO-lid aanwezig en was het enige land dat bij de stemming over het verdrag ‘tegen’ stemde.