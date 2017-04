Franse aanklager: Schutter Parijs werd niet als dreiging gezien

De schutter, de 39-jarige Karim Cheurfi, schoot gisteren een agent dood op de Champs-Elysees in Parijs. Hij kwam zelf ook om het leven. Twee andere agenten en een Duitse toeriste raakte gewond.



Volgens aanklager Francois Molins had Cheurfi een lang strafblad. Hij probeerde vooral agenten aan te vallen. Maar de man had nooit signalen van radicalisering afgegeven. In februari werd hij nog opgepakt wegens het bedreigen van politieagenten, maar werd snel weer vrijgelaten omdat er geen bewijs was om hem als een dreiging te zien.



In 2005 werd Cheurfi veroordeeld tot vijftien jaar cel, omdat hij probeerde drie mensen om het leven te brengen, onder wie twee agenten. De man werd door de Franse veiligheidsdiensten wel in de gaten gehouden.