Forse kritiek om uitlatingen Le Pen over Joden

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft de woede van velen op haar hals gehaald door een interview met de Franse zender RTL. Daarin ontkende ze dat Frankrijk verantwoordelijk was voor de arrestatie van 13.000 Joden in de Tweede Wereldoorlog.

De razzia’s werden op 16 juli 1942 in Parijs uitgevoerd door de Franse politie, in opdracht van de nazi’s. Volgens Le Pen (leider van de partij Front National) is de staat niet verantwoordelijk voor die daad, 'Vel d'Hiv', een verwijzing naar het Vélodrome d'Hiver (het winterstadion), waar veel Joden werden vastgehouden.

In het interview zegt de rechtse presidentskandidaat dat de mensen die destijds aan de macht waren verantwoordelijk waren. ,,Dat was niet Frankrijk”, aldus Le Pen. ,,We hebben onze kinderen geleerd dat ze alle reden hebben om kritiek te hebben op Frankrijk, om alleen de zwartste aspecten te zien. Ik wil dat ze weer trots op Frankrijk zijn."

Die laatste opmerking werd haar niet in dank afgenomen. Andere presidentskandidaten leverden kritiek, maar ook Joodse belangenorganisaties en het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

