Extreme recordpoging: Schot wil in 80 dagen de wereld rondfietsen

De wereld rondfietsen in 80 dagen. De Schot Mark Beaumont start in juli zijn poging die in een moordend tempo moet plaatsvinden. Het startpunt van zijn 18.000 mijl (bijna 29.000 kilometer) lange tocht is Parijs. Morgen begint de Brit aan zijn opwarmrondje.

Het huidige record staat op 123 dagen en dateert uit 2015. Het staat op naam van Nieuw-Zeelander Andrew Nicholson. Als het Beaumont in 80 dagen lukt, zou dat dus een enorme hap uit het bestaande record betekenen. ,,Fysiek is het een sprong in het diepe”, geeft de 34-jarige Brit toe. Hij weet waar hij het over heeft, want in 2008 voltooide hij de tocht al in 194 dagen. Vanaf juli moet hij iedere dag 16 uur op zijn fiets zitten en in die tijd ongeveer 360 kilometer afleggen. Zijn tempo moet gemiddeld dus op bijna 23 kilometer per uur liggen. ,,Mentaal gezien zal het me alle kracht en ervaring kosten die ik de afgelopen jaren heb verworven.”

Mark in Londen.

De Schot heeft meer dan twee jaar getraind om tot dit punt te komen. Als voorbereiding op zijn tocht start de Schot morgen aan een fietstocht langs de Britse kustlijn. Hij fietst van Londen naar Londen, met de klok mee en legt zo meer dan 5.600 kilometer af in vijftien dagen. Hij hanteert dus hetzelfde tempo als tijdens zijn monstertocht in juli. ,,Als ik deze tocht in hetzelfde tempo volhoud, geeft dat mij en het team het vertrouwen dat mijn recordpoging mogelijk is.”



Beaumont doet het niet in zijn eentje. Hij heeft een supportteam dat hem ondersteunt tijdens zijn reis. ,,Ik hoef zelf niks mee te nemen, dus dat maakt mijn klus een stuk makkelijker. Voor alles wat stuk kan gaan, heb ik vervangende onderdelen bij me. Ik neem zelfs mijn eigen matras mee, zodat ik zeker weet dat ik elke nacht goed kan slapen. Ik word dus zeker verwend in vergelijking met andere mensen die zo’n avontuur aangaan.”

Ik neem zelfs mijn eigen matras mee, zodat ik zeker weet dat ik elke nacht goed kan slapen Mark Beaumont
De route van Mark.

Om het record rond de wereld fietsen op zijn naam te zetten, moet Mark minimaal 28.970 kilometer fietsen. De totale afstand die hij aflegt, inclusief met het vliegtuig, moet minimaal de lengte van de evenaar zijn, 40.075 kilometer.

Snelste rond de wereld...

... met de benenwagen. Hoewel het niet officieel bevestigd is, heeft de Brit Kevin Carr als snelste ooit de wereld rond gerend. In 621 dagen legde hij meer dan 26.000 kilometer af. Zijn recordpoging begon op 28 juli 2013 en eindigde 9 april 2015.

...op mankracht. De eerste man die solo de wereld rondging op pure mankracht is de Turk Erden Eruc. Hij roeide, kajakte, hikete en fietste vanaf Bodega Bay in Californië de wereld rond. Het kostte wel even wat tijd. 5 jaar, 11 dagen, 12 uur en 22 minuten had de Turk nodig om zijn tocht te voltooien. Maar zijn route was dan ook de langste die we vinden in dit rijtje: 66.299 kilometer.

... in een helikopter. Op 21 juni 2004 voltooide de Brit Simon Oliphant-Hope een rondje om de wereld in een helikopter. In 17 dagen, 14 uur, 2 minuten en 27 seconden legde Oliphant-Hope 32.500 kilometer af.

Mark Beaumont ...in een zeilboot. De Brit Robin Knox-Johnston was de eerste die de tocht non-stop en alleen in een zeilboot aflegde. Knox-Johnston vertrok op 14 juni 1968 vanuit het Britse Falmouth, als deelnemer van de Sunday Times Golden Globe Race. Toen hij op 22 april 1969 terugkeerde was hij de enige deelnemer die de tocht uitgevaren had.