'Explosieven in truck Stockholm'

Dronken Nederlander steekt Brit in trein

9:04 Een beschonken Nederlander heeft in een trein in het zuiden van Duitsland om onduidelijke redenen een medepassagier aangevallen met een mes. Het slachtoffer raakte gewond maar is niet in levensgevaar, aldus de lokale autoriteiten. De politie sluit uit dat het om een terreurdaad ging.