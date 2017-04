Explosieven en machinegeweer in huis van terreurverdachten Frankrijk

Ook was een verdachte van plan om trouw te zweren aan IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi - iets dat vaker gebeurt bij een door IS ingegeven aanslag. Eén van de verdachten zou banden hebben met een Belgische terreurcel. Dat zei de Franse aanklager François Molins vanavond op een persconferentie naar aanleiding van de verijdelde aanslag.



De Franse autoriteiten arresteerden Clement Baur en Mahiedine Merabet, geboren in respectievelijk 1987 en 1993, vanochtend in Marseille. De Franse minister Matthias Fekl zei eerder vandaag dat ze van plan waren om 'de komende dagen' een aanslag te plegen. Het is nog niet duidelijk wat de precieze plannen waren en of het duo zich op één of meerdere presidentskandidaten had gericht. De twee zouden elkaar hebben leren kennen in de gevangenis en stonden bij de autoriteiten bekend als geradicaliseerd.



Frankrijk gaat zondag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Een tweede en beslissende ronde is op 7 mei. De afgelopen twee jaar zijn in Frankrijk ruim 230 mensen omgekomen door aanslagen van islamitische militanten.