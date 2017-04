Evacuaties in Syrië ontaarden in ruzie en geweld

De strijdende partijen in Syrië hebben hun handen vol aan de evacuatie van bewoners in zwaarbevochten gebieden. Iedereen ruziet met elkaar en dat het vreselijk mis kan gaan blijkt nu in Aleppo, waar het dodental na een aanslag op een konvooi bussen inmiddels is opgelopen naar 112 .

Strijders hielden een konvooi met 5000 mensen tegen omdat er onenigheid was over de afspraak die het Syrische leger en opstandelingen hadden gemaakt over de evacués. Zij mochten hun door rebellen veroverde woonplaatsen al-Fouah en Kafraya verlaten onder voorwaarde dat inwoners van plaatsen die het Syrische leger onder controle heeft naar rebellengebied werden gebracht. Terwijl de onderhandelaars ruzie maakten blies een terrorist zichzelf op en ontaardde de evacuatie in een bloedbad.

Even verderop kregen ook burgers en strijders die weg mochten uit Madaya te maken met oponthoud. Zij waren op weg naar een gebied in de provincie Idlib waar de rebellen de dienst uitmaken.

De terreurdaad en de chaos rond de evacuaties onderstrepen hoe gecompliceerd de situatie in het door oorlog verscheurde Syrië is.

De evacuaties volgen op de reeks overwinningen die het Syrische leger boekt op de vele oppositiegroepen. De afgelopen weken heroverde het regime van president Bashar al-Assad complete dorpen en steden.

Het gevolg daarvan is dat de komende acht weken 30.000 Syriërs vanuit belegerde dorpen en steden naar elders moeten worden gebracht. Vanwege de lappendeken aan strijdende partijen gaat de reis vaak dwars door vijandelijk gebied.

Tekorten

Los van het geweld kampen de inwoners van de belegerde gebieden met tekorten aan water, stroom, voedsel en medicijnen. Toch zijn de evacuaties omstreden. Critici zijn bang dat ze een opmaat zijn naar gedwongen uitwisselingen, waarbij de regering en oppositie hun tegenstanders dwingen te vertrekken.

De Verenigde Naties verlenen dan ook geen steun aan de verplaatsing van deze groepen Syriërs. De evacuaties kwamen tot stand na bemiddeling van Qatar, dat een deel van de Syrische rebellen steunt en van Iran en de Libanese Hezbollah-militie, die aan de kant van president al-Assad staan.

Hoewel het leger verspreid over het land terrein heeft gewonnen zijn enkele wijken van de hoofdstad Damascus nog onder controle van opstandelingen. Het regime is nu een offensief begonnen op die wijken, waar rebellen een labyrint van ondergrondse tunnels hebben aangelegd. Die tunnels dienen voor de bevoorrading, het afvoeren van gewonden en als verbinding met de oppositiegebieden buiten de stad.

De strijd die nu woedt in de wijken Barzeh, Qaboun, en Jobar is de zwaarste in jaren. Gevechtsvliegtuigen zouden meer dan zeventig aanvallen per dag uitvoeren. ,,Het regime gebruikt al zijn macht,’’ constateert Ahmad Mahmoud, een oppositie-activist.

Damascus zelf heeft jarenlang relatief weinig te lijden gehad onder de oorlog. Zelfs in Qaboun en Barzeh was het sinds 2014 redelijk kalm, dankzij een akkoord tussen de rebellen en de regering over de bevoorrading van de bewoners.

Twee mannen maken zich op voor het offensief van het Syrische leger in Qaboun, een wijk in Damascus waar rebellen al jaren de dienst uitmaken.

Overwinning

Dat de oorlog Damascus nauwelijks raakte, stelde de Syrische troepen in staat om zich met steun van de Russen, op andere delen van het land te richten. In december veroverde het leger het door de oppositie bezette oosten van Aleppo, de grootste stad van Syrië en het belangrijkste economische centrum van het land. Al-Assad boekte daarmee de grootste overwinning sinds het uitbreken van de oorlog, zes jaar geleden.

Na de overwinningen in Aleppo maar ook in de steden Homs en Palmyra zijn grote aantallen militairen en strijders van het Syrische regime teruggegaan naar Damascus om te helpen bij het heroveren van de wijken Barzeh, Qaboun, en Jobar. Verwacht wordt dat de troepen daarna zullen doorstoten naar de dichtbevolkte voorstad Ghouta. ,,Het gaat geen gemakkelijk strijd worden voor de regeringstroepen,’’ aldus de activist Marwan al-Omawi.

Quote Assad zal een bommentapijt moeten leggen om de strijders te dwingen zichzelf over te geven.'' Activist Marwan al-Omawi