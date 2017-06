De 3,2 miljoen EU-burgers die nu in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken, mogen ook na de brexit in het land blijven. Dat heeft Theresa May zojuist gezegd.

De Britse premier presenteerde een vijftien pagina’s tellend document waarin staat dat EU-burgers die (op een later te bepalen datum) in 2019 vijf jaar of langer in het Verenigd Koninkrijk wonen een verblijfsstatus krijgen.

Wie op die datum korter in het land woont, mag de vijf jaar volmaken en krijgt daarna alsnog een verblijfsstatus en de daarbij behorende rechten. Met de 'settled EU status' behouden de EU-burgers het recht op zorg, pensioenen en onderwijs.

Kritiek

Vorige week maakte premier May al een deel van haar plannen bekend in Brussel. Ze kreeg daar een storm van kritiek over zich heen. ,,Dit voorstel ligt beneden onze verwachtingen,'' zei voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. ,,We willen volledige rechten garanderen voor Europese en Britse burgers na de brexit. Ons onderhandelingsteam zal het aanbod regel voor regel analyseren.’’

Premier Mark Rutte zei ‘nog duizend vragen’ te hebben.

De Britse regering benadrukt dat ze het voorstel alleen invoert als de achterblijvende 27 EU-lidstaten zich inspannen voor de Britten die daar wonen. Voor hen moeten dezelfde voorwaarden gelden, vindt May.

Twistpunt

Londen erkent dat de voorstellen soms botsen met die van de EU. Zo wil May geen bemoeienis meer van het Europees Hof voor de Rechten van de mens maar geschillen voortaan neerleggen bij Britse rechters. Dat dreigt nu een groot twistpunt te worden.

May kwam in een sterk verzwakte positie aan de onderhandelingstafel sinds ze begin deze maand bij vervroegde verkiezingen haar meerderheid in het parlement verloor. Vanochtend bereikte de premier een akkoord met de Noord-Ierse DUP over steun aan de regering van haar Conservatieve Partij. Met de tien zetels van de DUP heeft May genoeg steun om wetgeving door het parlement te loodsen.

Emigratie

In aanloop naar de brexit neemt het aantal EU-burgers dat het Verenigd Koninkrijk verlaat flink toe. Volgens het Britse Bureau voor de Statistiek (ONS) emigreerden vorig jaar 117.000 inwoners van andere EU-lidstaten, 31.000 meer dan in 2015. Ook vestigden zich in 2016 minder EU-burgers in Groot-Brittannië.