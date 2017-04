Erdogan verwerpt kritiek van waarnemers OVSE

,,Ken je plaats", zei Erdogan richting de Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die maandag in een rapport stelde dat de twee kampen geen gelijke kansen hadden.



Met name in de aanloop naar het referendum had het nee-kamp nauwelijks mogelijkheden om zijn standpunten in de media bekend te maken. In de campagne in de media was vrijwel alleen ruimte voor de standpunten van het ja-kamp dat de macht van de Turkse president wil vergroten.



In een toespraak ten overstaande van zijn aanhang in het presidentiële paleis in Ankara zei Erdogan dat Turkije zich niet herkent in het rapport van de waarnemers. ,,Turkije ziet, hoort of erkent de politiek gemotiveerde verslagen van de waarnemers niet", aldus Erdogan.