Emmanuel Macron op weg naar Elysée

Wie president Francois Hollande ook zal opvolgen, Frankrijk zal met Macron of Le Pen breken met zijn verleden. Miljoenen Fransen hebben genoeg van de twee dinosaurussen die hun land al tientallen jaren afwisselend hebben geleid: de Parti Socialiste (PS), en de republikeinen en gaullisten. De laatsten onder verschillende namen, dit keer als Les Républicains (LR). In de ogen van veel kiezers zijn ze een pot nat geworden: losgeslagen van hun electoraat, vooral bezig met zichzelf en met corruptieschandalen, zonder enige kans op sprankelend beleid dat Frankrijk hoognodig moet opfrissen. Twee partijen die alleen maar meer onzekerheid hebben gebracht en al het vertrouwen van de kiezers hebben opgesoupeerd. Zij losten elkaar af maar de problemen bleven. Dat zorgt voor haatdragende classificaties. Van ‘ze maken allemaal deel uit van hetzelfde poppentheater’ tot ‘daar wandelt ons belastinggeld’. De PS met lijsttrekker Benoît Hamon betaalt nu het grootste gelag. Zij wordt weggevaagd.

Een verdeeld land

Dat betekent niet dat Marine Le Pen veel kansen worden toegedicht in de tweede ronde. Om Emmanuel Macron te kunnen verslaan zal zij de steun nodig hebben van kiezers die nu op een van haar rivalen hebben gestemd. Maar voor velen is het Front National nog altijd een stap te ver. Marine Le Pen heeft de partij voor een deel bevrijd van het rabiate anti-semitische, neo-nazistische imago onder haar vader Jean-Marie, maar gaullisten, socialisten en communisten voelen zich toch meer thuis bij Macron. Hun oude traditionele partijen mogen dan op het hakblok liggen, voor te veel van hen is Marine Le Pen in het Elysée, de presidentiële ambtswoning, een brug te ver. Net als in 1992, toen Jacques Chirac haar vader Jean-Marie Le Pen in de tweede ronde met overmacht versloeg: met 82 tegen 18 procent.