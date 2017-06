Eerste waterpretpark voor gehandicapten in VS geopend

De schaterlach van een meisje in een rolstoel die onder een fontein door crosst, met de hele familie in de waterbobsleebaan en schommelen in een rolstoel. Hartman heeft aan alles gedacht. ,,Ons doel is om een geweldige ervaring te bieden in een veilige, comfortabele en niet te drukke omgeving” aldus Hartman.



Elk gedeelte van het park is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er zijn gratis waterdichte rolstoelen verkrijgbaar. Bezoekers met een handicap krijgen traceerbare armbanden, waardoor ze voor hun ouders of verzorgers makkelijk te lokaliseren zijn. Ook mogen kinderen met een handicap gratis naar binnen en kan de temperatuur van het water snel aangepast worden voor bezoekers die gevoelig zijn voor te warm of te koud water.



Het pretpark, dat onderdeel is van themapark Morgan’s Wonderland in San Antionio, opende afgelopen zaterdag de deuren in Texas en wordt sindsdien goed bezocht.



En Morgan, die zowel fysiek als mentaal een handicap heeft? Die vindt het ook geweldig.