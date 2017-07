Eerste Kamer akkoord met wet aftappen informatie door inlichtingendiensten

Boerkaverbod niet in strijd met mensenrechten

11 juli Het boerkaverbod dat in België van kracht is, is niet strijdig met het mensenrechtenverdrag. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag geoordeeld. Het is in België sinds 2011 verboden om het gezicht (gedeeltelijk) te bedekken op openbare plekken.