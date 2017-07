Driekwart van olifanten in toeristenparken heeft verschrikkelijk leven

Het aantal olifanten dat in Aziatische toeristenparken leeft, is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. De duizenden olifanten worden maar voor één doel gebruikt: het vermaken van toeristen. In 77 procent van de gevallen worden de dieren op een onacceptabele manier behandeld.

Dat hoge percentage kon worden vastgesteld na onderzoek van de dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection. De organisatie onderzocht bijna 220 toeristenparken in Thailand, Sri Lanka, Nepal, India, Laos en Cambodja. Vijf jaar geleden voerde de organisatie een soortgelijk onderzoek uit. Door de cijfers van dit jaar naast die van vijf jaar geleden te leggen, kan onder meer worden geconcludeerd dat het aantal olifanten in gevangenschap in Thailand met meer dan 30 procent is gestegen.

De stijging is niet te verklaren door natuurlijke geboorte en sterfte onder de olifanten in gevangenschap. Veel olifanten worden door de lugubere dierenparken uit het wild geroofd, terwijl de dieren daar met uitsterven worden bedreigd.

Is er nog hoop voor de olifanten? ,,Ja", vertelt Karin Bilo van World Animal Protection: ,,Er is namelijk ook een toename van olifanten die in betere parken worden gehouden; parken waar geen ritten of show's worden aangeboden. We hopen dat de goede parken een voorbeeldfunctie hebben voor de parken met slechte leefomstandigheden. Want er zullen helaas altijd dieren in gevangenschap blijven."

Veel dieren zitten in piepkleine ruimtes aan kettingen van nog geen drie meter.

Olifanten wordt geleerd over een touw te lopen.

Volgens World Animal Protection worden veel olifanten op een gruwelijke manier behandeld, en moeten ze kunstjes doen waar ze bij lange na niet geschikt voor zijn. Zo laten de parken onder meer toeristen op de rug van de olifanten rijden, terwijl olifanten hier totaal niet op gebouwd zijn. Hun huid is bovendien veel te dun om op die manier behandeld te worden. Bilo: ,,Ze worden gestroopt, mishandeld en een leven lang ingezet voor shows of ritten. Ze zitten opgesloten of geketend in kleine verblijven. Er is sprake van harde muziek en grote groepen toeristen die dichtbij komen, terwijl de olifanten vastzitten aan kettingen korter dan drie meter. Het voedsel is slecht en de veterinaire zorg zeer beperkt. Alle parken die olifantenritten en of shows aanbieden scoren een onvoldoende. Dus als je een rit maakt of een show bezoekt, zit je als toerist zeker fout.”

De organisatie heeft twee doelen, licht Bilo toe: ,,We proberen het welzijnsniveau te laten stijgen, maar we willen ook voorkomen dat olifanten voor het toerisme worden ingezet."

De olifanten worden aangespoord om bizarre kunstjes te doen, puur ter vermaak.

In Nederland daalt de vraag naar dit soort vermaak, net als in andere westerse landen. Toch blijkt uit representatief onderzoek van TNS dat nog altijd 26 procent van de Nederlanders een olifantenrit ‘acceptabel’ vermaak vindt (drie jaar eerder was dit nog 39 procent). Dat is anders in niet-westerse landen. Dergelijk entertainment is onder bijvoorbeeld Chinezen de normaalste zaak van de wereld. ,,Hoe je met dieren omgaat, is heel cultureel bepaald. Om dit te veranderen moet je mensen goed informeren. Ze moeten weten wat er schuilgaat achter zo'n ritje. We hebben in Nederland al veel successen geboekt, veel reisorganisaties hebben bijvoorbeeld olifantenritten uit hun assortiment geschrapt. Dat moet in andere landen ook zo", betoogt Bilo.

Het vergroten van de bewustwording is onderdeel is van het actieplan van de organisatie. ,,We willen de vraag naar dergelijk vermaak beïnvloeden, en het uiteindelijk stopzetten. Daarnaast willen we het dierenwelzijn in de huidige parken verbeteren. Het is nou eenmaal een gegeven dat er duizenden olifanten in parken leven, en dat leven moet beter. Daarvoor moet ook een plan komen. We proberen bijvoorbeeld een model op te stellen voor alle parken die wij hebben onderzocht. Zo proberen we ook praktisch iets te verbeteren, en niet alleen maar met de vinger te wijzen."