Doorbraak in Gents moordmysterie: twee jonge verdachten aangehouden

Het zwaar toegetakelde lichaam van Joyce Sparenberg werd op 31 maart ontdekt in haar huurwoning. De daders - de politie ging er meteen van uit dat het er meerdere waren - hadden geen enkele moeite gedaan hun sporen uit te wissen. Dat bleek uit een eerste analyse van het verzamelde bewijsmateriaal. De jonge vrouw stierf vermoedelijk al een week eerder. Buren in het sociale woningblok vonden onder meer bloed op de liftdeur. Het onderzoek naar de moord loopt nog. Politie en justitie geven voorlopig niet meer informatie vrij.

Tientallen vrienden en familieleden namen afgelopen donderdag afscheid van Joyce in het crematorium in Lochristi.

Nabestaanden richtten een Facebook-pagina op om Joyce te herdenken. Daarop is te lezen dat het lichaam van de vrouw zaterdag werd vrijgegeven, maar dat er geen doodsoorzaak is vastgesteld. Vader Yves probeert nu via de rechter toegang te krijgen tot het dossier van zijn dochter. Hij hoopt dat er een snelle doorbraak komt en dat hij niet, zoals de familie van de in januari vermoorde Sofie Muylle, met vragen achterblijft.

De afgelopen maanden werden in België opvallend veel jonge vrouwen op mysterieuze wijze om het leven gebracht. Dit was onder meer het geval bij de 27-jarige Sofie Muylle. Zij verdween na een stapavond met haar nieuwe vriend in het badplaatsje Knokke, vlakbij de grens met Zeeland. Uren later werd ze door wandelaars met een ontblote buik en lichte verwondingen in het gezicht levenloos aangetroffen onder het houten terras van Le P’tit Bedon. In die zaak heeft de politie inmiddels vijftig tips gekregen.