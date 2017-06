Door Noord-Korea vrijgelaten student (22) overleden

Vader Fred Warmbier beweerde al direct na de vrijlating op 13 juni dat zijn zoon ernstig letsel had opgelopen na mishandeling door de Noord-Koreanen. De Noord-Koreaanse regering hield echter vol dat de student aan de ziekte botulisme leed en dat hij na meer dan zeventien maanden gevangenschap om humanitaire redenen was vrijgelaten. Doktoren die hem behandelden na zijn vrijlating konden echter geen tekenen van botulisme bij hem vinden.



Fred zei vorige week dat hij geloofde dat zijn zoon de afgelopen maanden voor zijn leven had gevochten zodat hij kon terugkeren naar zijn familie. ,,Hij was thuisgekomen en we denken dat hij dat kon voelen'', aldus de ouders van Otto.



De student uit Virginia was in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Hij zou op oudejaarsavond in zijn hotel een vlag hebben proberen te stelen met daarop de naam van de voormalige leider Kim Jong-il. Die poging tot diefstal bekende de jongeman in tranen tijdens een zitting die slechts een uur duurde. Hij noemde het de grootste fout van zijn leven. Onduidelijk was of hij de bekentenis onder dwang heeft afgelegd.