Donald Trump schiet ouders terminale baby Charlie te hulp

Een hoge rechter oordeelde recent, tegen de wil van de ouders in, dat het ziekenhuis waar Charlie wordt verpleegd de behandeling mag staken. Als hij van de beademing in het Great Ormond Street-ziekenhuis in Londen wordt gehaald zal het kleintje snel komen te overlijden. De ouders mogen hun kindje niet mee naar huis nemen om hem daar te laten sterven. Wel hebben ze iets meer tijd gekregen om in het ziekenhuis bij hem te zijn.



Wat Trump precies wil bereiken met zijn steunbetuiging op Twitter is niet helemaal duidelijk. De president schreef, vertaald: 'als we de kleine Charlie Gard kunnen helpen, zouden wij, net als onze vrienden in Groot-Brittannië en de Paus, dat graag doen'. De Paus liet gisteren ook iets van zich horen over de zaak die wereldwijd in de schijnwerpers staat. De kerkvader stelde mee te leven met de ouders en voor ze te zullen bidden.



Na de tweet van Trump kwam een woordvoerster van het Witte Huis met een korte reactie. ,,De president heeft niet persoonlijk met de familie Gard gesproken. Dat is gedaan door een assistent via bemiddeling van de Britse overheid'', aldus zegsvrouw Helen Aguirre Ferre. ,,Trump wil om geen enkele manier druk uitoefenen op de vader en moeder. Hij wil proberen zoveel mogelijk behulpzaam te zijn.''