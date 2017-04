DNA-spoor gevonden op arm van vermoorde Belgische Sofie

Tot een doorbraak leidt de vondst van het dna-spoor nog niet. Het is ook nog niet bekend of het om speeksel, bloed of iets anders gaat. Al vijftien personen hebben een dna-test gedaan, maar er is nog geen match. Er is niet met zekerheid te zeggen of het dna-spoor te linken is aan de moordenaar van Sofie, maar de recherche vermoedt dat de kans groot is.



De hoofdverdachte in de zaak is nog altijd 'de man met de blauwe jas', die zich nog steeds niet heeft gemeld bij de politie. De man hing na de vondst van het lichaam nog uren rond op het strand en gedroeg zich vreemd. Op verschillende camerabeelden is te zien dat hij huppelde op het strand, iets leek te zoeken en boos werd. De politie vermoedt dat het zijn dna is, dat op de arm van Sofie werd gevonden, maar dat is niet zeker.