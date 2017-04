Dit is de allerlaatste orka geboren in SeaWorld

Een jaar nadat het Amerikaanse SeaWorld besloot te stoppen met het fokken van orka’s in gevangenschap is er gisteren weer een kalf geboren. Volgens SeaWorld was moeder Takara al drachtig voordat de beslissing werd genomen. Het park kreeg de afgelopen jaren veel kritiek van dierenwelzijnsorganisaties over hun entertainmentshows en het houden van orka's in gevangenschap.

De geboorte vond plaats in het park van San Antonio, Texas. Het kalf gaat voorlopig nog naamloos door het leven. De dierenartsen konden namelijk nog niet zien of het een mannetje of vrouwtje is. Volgens Chris Dold, hoofd dierverzorging, zag het kalf op natuurlijke wijze het levenslicht. De staart kwam als eerste ter wereld tijdens de anderhalf uur durende bevalling. Hierna zwommen moeder en kalf kalm rond.

Volledig scherm Het kalf is de laatste orka die in gevangenschap wordt geboren bij SeaWorld. © AP

Dold verwachtte dat de allerlaatste geboorte van een orka in SeaWorld ‘bitterzoet’ zou aanvoelen. ,,Maar een uur na de geboorte was iedereen alsnog in een feeststemming’’, vertelt hij aan persbureau AP. ,,Zowel met de moeder als het kalf gaat het goed. We vieren het wel bescheiden omdat onze focus op het welzijn van de orka’s ligt.''

SeaWorld ligt al langere tijd onder vuur. Het attractiepark besloot enkele jaren geleden te stoppen met het fokken van orka’s na protesten van dierenrechtenorganisaties en daaropvolgende kelderende bezoekerscijfers. Ook shows waarbij walvissen het publiek moesten vermaken met aangeleerde kunstjes zijn geschrapt. De documentaire ‘Black Fish’ bracht dit allemaal in een stroomversnelling. De makers toonden aan dat orka’s in gevangenschap lang niet zo oud worden als in de natuur.

De orka Tilikum – die in de documentaire de hoofdrol speelt – doodde in 2010 zijn verzorger tijdens en show. SeaWorld liet het dier toch doorgaan met de optredens. Begin dit jaar is de 36-jarige Tilikum overleden aan een bacteriële longontsteking.

Volledig scherm Archiefbeeld van een orka-show in SeaWorld. De entertainmentshows zijn zeer omstreden. © anp

Natuurlijke omgeving

SeaWorld telt in totaal nog 23 orka’s. De parken worden de komende tijd dusdanig aangepast dat de natuurlijke leefomgeving van de dieren meer zal worden benaderd, beweert de organisatie. Het pasgeboren kalf zal te zien zijn in een speciaal bad in San Antonio. Ook stelt SeaWorld zich open voor onderzoekers die nog gegevens missen over orka’s.