Derk Bolt: Aan de dood ontsnapt

Derk Bolt is dolblij dat hij is vrijgelaten. Naar eigen zeggen is hij aan de dood ontsnapt. ''We moesten vreselijke tochten door de jungle afleggen met de rebellengroep'', zegt de Spoorloos-presentator tegen De Telegraaf.

De krant wist hem vlak na zijn vrijlating telefonisch te spreken. Hij zegt enorm opgelucht te zijn dat hij weer op vrije voeten is. ''Alleen als we zo nog uren worden ondervraagd door de politie zal die euforie wel even verdwijnen.''

Volledig scherm Derk Bolt en Eugenio Follender zichtbaar opgelucht na hun vrijlating door de Colombiaanse guerrillabeweging ELN. © Defensoría del pueblo Bolt legt uit dat zijn ontvoerders dachten dat hij en zijn cameraman Eugenio Follender van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA waren. Ze probeerden nog uit te leggen dat ze programmamakers zijn, maar toen ze de commandant van de rebellenbeweging ELN voor zich kregen, wisten ze dat het niet goed zat.

Rollercoaster

De rebellen namen Bolt en Follender diep de jungle mee in. Derk vreesde dat hij het niet zou overleven. ''We doken letterlijk de jungle in, alsof we een leeg zwembad in doken. Het was een rollercoaster.''

Bolt is een paar keer hard gevallen waardoor hij veel pijn heeft aan zijn ribbenkast. ''Ik ben één keer bijna op een tak gevallen die door me heen zou zijn gegaan.'' Follender noemt het emotioneel 'jojo-effect' omdat hij niet wist of mensen wel doorhadden dat ze ontvoerd waren. De opluchting was dan ook groot toen ze zichzelf op televisie voorbij zagen komen.

'Onverwachte kameraadschap'

Derk Bolt verklaarde eerder vandaag in een interview in het Spaans met de Colombiaanse nieuwssite La Opinión zich 'nooit eerder in zijn leven zo goed te hebben gevoeld'. Hij noemde het gevoel weer vrij te zijn 'een moment van grote opwinding en vreugde' en kijkt naar eigen zeggen terug op een week met een 'onvergetelijke ervaring' en 'onverwachte kameraadschap' (met zijn ontvoerders) die hij 'nooit voor mogelijk' had gehouden. De Spoorloos-presentator bedankte iedereen die heeft geholpen de vrijlating te bewerkstelligen.