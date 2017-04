Dak Bellagio Hotel Las Vegas in vlammen opgegaan

Een deel van het dak van het wereldberoemde Bellagio Hotel in Las Vegas is donderdagavond in vlammen opgegaan. Meer dan 70 brandweermannen rukten uit om het vuur te blussen. De Strip, de befaamde boulevard waaraan grote casino's liggen, werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. De oorzaak van de brand is niet bekend.