Dader aanslag Londen ontkomt door imam aan lynchpartij

Jasper (27) uit ge­loofs­ge­meen­schap ontvlucht Portugese bosbranden

15:40 Het is Jasper Lengkeek (27) en andere Nederlandse en Belgische leden van een messiaanse geloofsgemeenschap gelukt om dit weekeinde de hevige bosbranden in Portugal te ontvluchten. In de aanloop naar zijn huwelijk vreest hij wel dat zijn huisje – een Mongoolse joert – in de vlammenzee is verdwenen.