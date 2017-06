Colombia wil schip met schat van 15 miljard bergen

Topman Uber stapt voorlopig opzij na opschudding binnen bedrijf

20:50 Topman Travis Kalanick van Uber gaat voor onbepaalde tijd met verlof. Dat heeft hij laten weten in een bericht aan het personeel dat in handen is van verscheidene Amerikaanse media. Het bedrijf achter de bekende taxi-app ligt onder vuur door beschuldigingen over seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.