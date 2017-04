Chinezen ziedend op United Airlines

United Airlines-baas Oscar Munuz gaat diep door het stof. Hij biedt nu publiekelijk zijn excuses aan en noemt het voorval 'bedroevend'. In samenwerken met de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten doet United Airlines met spoed onderzoek naar wat er is gebeurd. ,,We willen met deze passagier praten en deze situatie oplossen.” Tegelijk bood de maatschappij aan alle passagiers excuses aan voor de overboekingen die tot het pijnlijke incident leidden.



Volgens United Airlines ontstond het probleem omdat er plots vier extra bemanningsleden mee moesten voor een andere vlucht die vanuit Louisville zou vertrekken. Aan alle passagiers werd gevraagd hun stoel op te geven, in ruil voor een plek op een volgende vlucht, een hotelovernachting en een voucher ter waarde van 1000 dollar. Niemand ging daar aanvankelijk op in. Nadat een aantal passagiers nog eens persoonlijk was benaderd en een jong Amerikaans echtpaar uiteindelijk met tegenzin had ingestemd werd de passagier op rij vijf benaderd. Hij weigerde zijn plaats op te geven met het argument dat hij arts was en in Louisville afspraken had met patiënten. Volgens getuigen werd de man daarna al schreeuwend afgevoerd.