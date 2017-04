China heeft de afgelopen jaren tientallen nieuwe steden en economische centra opgezet. De economie van het land groeit als kool en honderden miljoenen Chinezen zijn van het platteland naar de steden getrokken. De lange kuststrook, van Tianjin in het noorden tot Hongkong in het zuiden, raakt overbevolkt.



Meer dan de helft van alle Chinezen woont al in de stad. Het ene na het andere woonblok wordt uit de grond gestampt. 'Mensenpakhuizen' worden ze genoemd. In de stadswijken zelf is vaak weinig te beleven. Veel inwoners nemen de bus of de trein naar hun werk elders.



Peking dreigt achterop te raken bij de twee al bestaande groeiregio's in China: Shanghai, in de delta van de Yangtze en Guangzhou, aan de monding van de Parelrivier. Een kwart van alle Chinezen woont nu in Shanghai en Guangzhou. De twee regio's zijn goed voor de helft van het bruto nationaal product van China, en 77 procent van de export.