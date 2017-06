Chili moet 4 miljoen geven aan erven Pinochet

Reportage Airbus A380 Megavliegtuig verkoopt niet: Wie wil met deze olifant vliegen?

6:57 Megavliegtuigen verkopen niet, kleine wel. Te klein is ook niet goed. Het luistert nauw, zo'n nieuw toestel, maar één ding is zeker: ,,Die A380 is gewoon veel te groot." Op reportage bij Airbus in Toulouse.