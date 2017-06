CDA vs. Zweden: krijgen Zweedse jihadisten een nieuwe identiteit?

UPDATEHet CDA heeft Kamervragen ingediend over terugkerende jihadisten in Zweden. Kamerlid Pieter Omtzigt concludeert uit een verhaal in de Zweedse krant Expressen dat een deel van de 150 teruggekeerde Zweedse IS-strijders een nieuwe identiteit hebben gekregen om een nieuwe leven op te bouwen. Bizar, vinden CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Madeleine van Toorenburg. Niet waar, zeggen de Zweden.

De krant deed onderzoek naar het leven van de teruggekeerde jihadisten. Een groot deel van hen komt niet meer aan de bak en zit thuis. Veel van hen hebben spijt van hun tocht naar het Midden-Oosten. Eén zegt dat het niet was zoals hij verwacht had, schrijft Expressen. De krant concludeert dat van meerdere van de jihadisten de persoonsgegevens afgeschermd zijn en dat sommige een heel andere identiteit lijken te hebben.

Omtzigt en Van Toorenburg hebben daarop vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over het Zweedse beleid. ,,Hoe houden we deze jihadisten in de gaten als we in Europa niet meer weten wie en waar ze zijn?'', aldus het Kamerlid.

Lees verder onder de documenten.

De Zweedse ambassade en de Nederlandse NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) stellen dat het zeker geen Zweeds of Nederlands beleid is om teruggekeerde jihadisten een andere identiteit te geven. Wel is er in Zweden een beschermingsprogramma voor belangrijke getuigen in strafzaken. Zij kunnen een nieuwe identiteit krijgen als hun veiligheid in het geding is. Dat is mogelijk ook gebeurd met een of meer teruggekeerde jihadist.

'Beschermde identiteit'

Daarnaast kunnen Zweden vragen om een beschermde identiteit. Dat houdt in dat hun namen en adresgegevens worden afgeschermd in bepaalde openbaar te raadplegen registers. De dienst voor belasting- en bevolkingsregisters kan daar toe besluiten als een persoon met de dood wordt bedreigd. Dat is met verschillende teruggekeerde jihadisten het geval. Die bedreigingen kunnen zowel van IS, dat niet gek is op mensen die ervan door gaan, komen als van anti-jihadistische groeperingen. Een verslaggever van Expressen bevestigt tegenover deze krant dat hun verhaal voornamelijk doelt op deze 'beschermde' identiteit. De Zweedse ambassade stelt dat het land teruggekeerde Syriëgangers wel helpt 'te re-integreren'.

CDA-kamerlid Omtizgt is niet tevreden met de Zweedse uitleg. ,,In Zweden kun je dus gemakkelijk je naam veranderen en zo sporen heel veel moeilijker maken", stelt hij in een tweet.

'Onbekend'