Brussel bijt door: asielweigeraars Polen, Hongarije en Tsjechië voor de rechter

Nederlandse verdachte van hostelmoord India in hongerstaking

14:15 Een Nederlander tegen wie al vier jaar een rechtszaak loopt in India voor de moord op een Britse rugzaktoeriste (24) is in hongerstaking gegaan. Richard de W. (47) neemt ook geen medicijnen meer tegen zijn psychiatrische aandoening, meldt de Engelstalige krant The Hindu.