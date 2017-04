Britten eren politieman die omkwam bij aanslag in Londen

'Ter­reur­ver­dach­te Stockholm hoopte op veel meer doden'

17:39 Uit ongeverifieerde WhatsApp-gesprekken tussen terreurverdachte Rakhmat Akilov (39) en een strijder van Islamitische Staat (IS) uit Tadzjikistan blijkt dat Akilov veel meer slachtoffers had willen maken bij de aanslag in Stockholm. Zweedse kranten maken melding van screenshots die op een forum van IS zouden staan.