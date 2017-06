'Brein achter aanslag Teheran gedood'

Aanval met hamer bij Notre-Dame was terreurdaad

20:17 De aanval met een hamer op een politieagent voor de Notre-Dame in Parijs was een terroristische daad. Volgens het Openbaar Ministerie is de 40-jarige man beïnvloed door propaganda van Islamitische Staat en daarom tot deze actie overgegaan. Op de computer van de Algerijn zijn tal van jihadistische documenten gevonden.