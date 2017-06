Bouterse zegt in openbaar geen woord over strafeis

Hij sprak donderdagavond (lokale tijd) een herdenkings- en verzoeningsbijeenkomst voor slachtoffers van politiek geweld toe, maar ging inhoudelijk niet in op de strafeis. Bouterse maakte een ontspannen indruk en hij zong enkele Surinaamse liedjes tot zijn toehoorders.

Op een bijeenkomst van zijn politieke partij NDP later op de avond zei Bouterse dat hij zich aankomend weekeinde met de top van de partij gaat beraden over eventuele stappen. Bouterse omschreef zijn rechtszaak als een 'politiek proces.' De partij kondigde voor zondag 9 juli een massabetoging aan.

In het proces van de Decembermoorden gaat het om het martelen en doodschieten in een legerkazerne van 15 tegenstanders van het toenmalig militair regime in 1982 dat onder leiding stond van Bouterse.