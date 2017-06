Bosbranden nog niet bedwongen in Portugal

Dat zegt districtscommandant Elísio Oliveira van de Burgerbescherming die belast is met het bestrijden van de bosbranden tegen de krant Público. ,,Het zijn veel uren van blussen en het is lastig om vervanging te vinden voor de brandbestrijders."

Nationale rouw

Door de branden kwamen tot nu toe 62 mensen om het leven. Velen van hen stierven terwijl zij in hun auto's probeerden de vlammen te ontvluchten. Andere slachtoffers stierven onder meer door rookvergiftiging. Vier brandweermannen en een kind zijn er slecht aan toe. Sinds gisteren is er in Portugal een periode van drie dagen van nationale rouw.

De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door blikseminslag in een boom. Dat gebeurde een tijdens een 'droog onweer' met harde winden. Droog onweer houdt in dat de regen door de hitte - met temperaturen boven de 40 graden Celcius - al verdampt voordat hij de grond bereikt.

De regio Pedrógão Grande is bekend met zomerse bosbranden, maar een ramp van deze omvang is ongekend. ,,Dit lijkt niet van deze wereld te zijn, het is een inferno, we hebben nooit zoiets gezien", zei burgemeester Valdemar Alves tegen verslaggevers. Tientallen gezinnen in het dunbevolkte gebied zijn hun woningen ontvlucht.