Bolt en Follender 'veiligheidshalve' ontvoerd door cocapastabende

Dat Oorlogsfront ontvoerde in mei vorig jaar de Spaanse Salud Hernández-Mora, journaliste en columniste voor de Spaanse krant El Mundo en Colombiaanse El Tiempo. Zij was bezig met een verhaal over mensenrechtenschendingen en de illegale drugsindustrie in Colombia en verdween in hetzelfde gebied als Derk Bolt en Eugenio Follender. Het front zei in een verklaring haar te hebben ontvoerd uit veiligheidsoverwegingen. 'Een groep guerrilleros die in de gemeente El tarra liep, kreeg een melding over de aanwezigheid van buitenlandse agenten in de zone. Ze voerde een controleoperatie uit waarbij de journaliste werd onderschept.' Het optreden was volgens het front 'puur een routineactie om vijandelijke infiltratie in het gebied te neutraliseren'.