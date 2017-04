Blok: Geen extra maatregelen in Nederland na Parijs

,,We zijn extra alert op plekken waar heel veel mensen bij elkaar zijn", licht Blok toe. ,,Onze diensten houden dreigingen zorgvuldig in de gaten. Zo'n verschrikkelijke gebeurtenis als in Parijs geeft nog eens aan hoe belangrijk dat helaas is.'' Blok kan niets zeggen over precieze maatregelen rond Koningsdag volgende week. Wel stelt hij dat de diensten 'zeer alert' zijn bij grote bijeenkomsten, en dat dit ook geldt op Koningsdag.

Intimidatie

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) liet vanmorgen weten weten dat Nederland 'onze schrik, maar ook onze verontwaardiging' heeft uitgedrukt. ,,Wij moeten ons niet laten intimideren'', aldus Koenders. Volgens hem vinden dit soort aanslagen plaats om verkiezingen te beïnvloeden. ,,Het is een politiek instrument. Daar moeten wij ons tegen te weer stellen, of dat nou in Nederland of in Frankrijk is''.