Bestelbus rijdt in op voetgangers Londen: dode en tien gewonden

De politie is nog bezig met onderzoek ter plaatse. Acht gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd, twee mensen konden ter plekke worden behandeld. De bestuurder van het busje is uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn fysieke en geestelijke gesteldheid worden daar geëvalueerd, aldus de politie. De anti-terrorisme eenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek.



De politie kreeg rond 12.20 uur (lokale tijd) melding van het incident op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. Het incident gebeurde voor de deur van organisatie Muslim Welfare House, aldus de Muslim Council of Britain. Dit gebouw is vlakbij de moskee in Finsbury Park. Het zou vanwege de Ramadan extra druk zijn geweest op straat na het avondgebed.