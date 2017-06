Belgische tieners in gesloten instelling na bijna-wurging 12-jarige

De twee minderjarige pesters zijn 15 en 16 jaar oud en komen uit de Belgische plaatsen Sint-Katelijne-Waver en Putte. De moeder van één van de daders laat weten dat de video niet is wat het lijkt. ,,Het in het water duwen was op voorhand afgesproken met de jongen zelf. Mijn zoon is al 6 jaar in behandeling, hij heeft de zwaarste vorm van adhd. Hij heeft niets anders gekend dan in instellingen wonen en kent geen gezin of warm thuis."



De 12-jarige jongen werd vorige week woensdag belaagd in Emblem, in de buurt van Antwerpen. Op beelden is te zien hoe hij in het nauw wordt gedreven tegen een boom, waarna twee gasten de bloedtoevoer naar zijn hersenen afsnijden door zijn halsslagaders dicht te drukken. De jongen valt flauw. ,,Die laten we liggen en we zijn weg", zegt een van de daders.



De jongen komt uiteindelijk bij en is duidelijk de kluts kwijt. Nog voor hij helemaal bij zijn positieven is, krijgt hij opnieuw een klap op zijn hoofd. Hij barst daarna in tranen uit. Het beeld springt vervolgens naar een andere scène aan het Netekanaal, waar de jongen in het water wordt gegooid. De twee pesters die in beeld komen, lijken het allemaal heel grappig te vinden en lachen het slachtoffer uit terwijl hij naar de kant zwemt.