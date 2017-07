Belgische politie heeft handen vol aan tekeningen verzonnen daders

Politie België krijgt veel meer bommeldingen na aanslagen

7:22 In 2015, het jaar van de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en in Parijs, verdubbelde het aantal bommeldingen in België vergeleken met het jaar ervoor. Inmiddels wordt er bij onze zuiderburen elke dag minstens één bommelding gedaan. In de eerste negen maanden van vorig jaar waren het er al 488.