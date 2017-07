Belgische duivenrace eindigt in drama: 5000 duiven zoek

Slechts 2.470 van de 7.907 opgestegen duiven zijn aangemeld op de website van de nationale duivenbond KBDB. De duiven zijn verrast door de tramontana, een felle noordenwind die plotseling de kop opsteekt in de Franse Pyreneeën en snelheden kan halen tot 180 kilometer per uur, weten de duivensportkenners.

In combinatie met temperaturen boven de 30 graden heeft dit ervoor gezorgd dat heel wat duiven hun vlucht moesten staken. ,,De duiven raken oververhit, omdat ze niet kunnen zweten", vertelt duivenexpert Martin Martens.

Risico's

In de duivensport gaan er stemmen op om dergelijke marathonvluchten te schrappen vanwege de risico's. ,,Het is niet meer van deze tijd", zegt een anonieme duivenmelker aan De Morgen. "Vóór de vogels aan hun tocht van meer dan 1.000 kilometer beginnen, worden ze dagenlang in een korf vervoerd."